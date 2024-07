Wimbledon le quote dei bookmakers per Sinner-Medvedev e Paolini-Navarro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Si preannuncia un pomeriggio a forti tinte azzurre sul campo più prestigioso del tennis mondiale, il mitico Centre Court di. Nella giornata in cui cominciano i quarti di finale dei tabelloni di singolare maschile e femminile, vedremo in azione uno dopo l’altro i due numeri 1 d’Italia con l’obiettivo di proseguire il sogno e raggiungere la semifinale dei Championships 2024. In apertura di programma sul Centrale alle ore 14.30 italiane ci sarà il big match tra Jannike Daniil, remake della Finale degli ultimi Australian Open. La prima testa di serie del seeding, protagonista sin qui di un cammino in crescendo, ha i favori del pronostico secondo icon una quota leggermente superiore all’1.20. Più improbabile dunque un successo del russo, dato a 4.