Wimbledon Kate potrebbe non essere presente | chi ci sarà al suo posto

(Di martedì 9 luglio 2024) La Duchessa di Gloucester, Birgitte Eva van Deurs,la figura incaricata delle premiazioni aquest’anno, aldella PrincipessaMiddleton. Grande appassionata di tennis e moglie di Richard, cugino della Regina Elisabetta II, Birgitte è il nome che sta circolando sempre più insistentemente nei media britannici come possibile sostituta di, attualmente in cura per un tumore. La Situazione Attuale Nonostante l’All England Club, organizzatore del prestigioso torneo di, abbia concesso “massima flessibilità” riguardo alla presenza della Principessa, si aspetterà fino all’ultimo momento, precisamente fino alla mattina di sabato, per una decisione definitiva. Kensington Palace non ha rilasciato alcuna conferma ufficiale sugli impegni della principessa.