Wimbledon Alcaraz nei quarti tra alti e bassi | contro Paul vietato sbagliare

(Di martedì 9 luglio 2024) Nonostante un tabellone sulla carta più che agevole, il percorso di Carlosfino aidi finale di2024 non è stato una passeggiata di salute. Dall’esordio non scontatoil qualificato Lajal, che per due set gli ha tenuto testa, fino ai 5 setFrances Tiafoe, passando per i rischi corsiHumbert, il quale avrebbe potuto portarlo anche lui al quinto. In un modo o nell’altro lo spagnolo se l’è cavata, riuscendo a vincere tutti e quattro i match, ma il prossimo test sarà quello più importante e difficile. Il suo avversario sarà infatti Tommy, che ha una striscia aperta di nove vittorie consecutive, è reduce dal titolo al Queen’s e sull’erba sa giocare eccome. Ovviamentepartirà (ancora) ampiamente favorito, ma stavolta i passaggi a vuoto potrebbero costargli più caro del solito.