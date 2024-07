Weber | chi contro Ue non la rappresenta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 luglio 2024) 16.35 "Chiunque sia eletto in questo Parlamento dai cittadini europei ha il diritto di lavorare come tutti gli altri e questo deve essere garantito, ma un' altra cosa sono i ruoli in cui siquesta istituzione. Coloro che vannoil progetto europeo come Viktor Orban che ha detto che vuole smantellare il Parlamento europeo, non puòre quest'istituzione". Così il capogruppo dei Popolari,Manfred, rispondendo a una domanda sul cosiddetto cordone sanitario europeo al gruppo dei Patrioti.