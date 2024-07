The Umbrella Academy S4 | il trailer della stagione finale

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 9 luglio 2024) Netflix ha diffuso poco fa ildidi The, la fortunata serie ispirata ai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá. Così come recita la tagline su X (ex-Twitter), la famiglia di supereroi più famosa del piccolo schermo in quest’ultimasi ritroverà a lottare ancora una volta per salvare il mondo, questa volta dalla distruzione di tutte le linee temporali. L’ultimadi Theapproderà su Netflix a partire dall’8 agosto 2024. Unitevi tutti a questa tragica vicenda . L'ultimadi Thearriva l'8 agosto. È arrivato il momentofine. pic.twitter.com/s6WlYNPm6s— Netflix Italia (@NetflixIT) July 9, 2024 Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner.