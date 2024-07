The Family anticipazioni | Aslan e Devin si sposano? La storia

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 9 luglio 2024) Ledi Theparlano di matrimonio!vuole sposarenelle prossime puntate. La serie TV turca va in onda nel pomeriggio di Canale 5 da luglio 2024 e sta appassionando il pubblico. Lad’amore dei due protagonisti è al centro della trama, con la famiglia di lui che purtroppo crea un sacco di tensioni. In particolare, la mamma di, Hülya, si intromette tra loro, in quanto vedecome una minaccia. La donna decide di avvicinarsi di più alla ragazza, invitandola a un evento dell’associazione da lei fondata. Le tensioni si fanno sempre più forti, al punto che la coppia arriva a un punto di rottura, ma la favola non finisce qui. Thesu Canale 5 spoiler:si, cosa succede Leggi anche: Thesu Canale 5: a che ora inizia e finisce, repliche Leggi anche: TheCanale 5, guida ai personaggi: chi sono e il cast Canale 5Nelle prossime puntate di Thesi ritrovano ormai a un punto di rottura nella loro relazione.