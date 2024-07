Terranuova al via i lavori di riqualificazione dell’area compresa tra via V Veneto via Montegrappa e via Ticino per la realizzazione di un parcheggio pubblico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Arezzo, 9 luglio 2024 – Sono iniziati iditra via Vittorio, viae via, al fine di realizzare un. “L’investimento complessivo è di 230 mila euro – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – e si pone l’obiettivo di strutturare lo spazio delimitato dai tre marciapiedi esistenti come area dedicata alla sosta di 24 auto, di cui due riservati ai disabili e due con la predisposizione della colonnina di ricarica elettrica; previsti inoltre quattro posti per cicli e motocicli. Sarà collocato anche del verdesia come aiuole che come alberi”. “Si tratta di un’opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione – ha aggiunto il Sindaco – inerente la variante urbanistica in località Valvigna per l’ampliamento della Zucchetti Centro Sistemi; un’operazione che coniuga lo sviluppo industriale e produttivo delle imprese alladi aree del nostro territorio”.