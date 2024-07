Teotino | Fabbian? Inter avrà modo di valutare! Un aspetto da capire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)ha decisamente convinto la scorsa stagione al Bologna dove non è stato titolare ma quando chiamato in causa ha sempre fatto bene. L’ex, sul quale però il club nerazzurro si è riservato un diritto di recompra, secondova ancora valutato bene perse può stare a certi livelli. Di seguito l’vento del giornalista a Radio Sportiva FUTURO ROSEO – Giovanniha ben figurato nel sorprendente Bologna di Thiago Motta, la più bella sorpresa della scorsa stagione di Serie A, con tanto di qualificazione in Champions League. Il giovane talento classe 2003, che prima di approdare in rossoblù si è fatto le ossa in Serie B, secondo moltissimi addetti ai lavori ha un futuro roseo, magari anche all’, squadra che lo ha ceduto per fare cassa riservandosi però un diritto di recompra.