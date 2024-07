Spagna-Francia Stefano Bizzotto senza voce per la telecronaca con Adani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024)deve ancora iniziare, ma c’è già un primo colpo di scena. Il telecronista della partita su Rai Uno,, è praticamenteper effettuare lacon Daniele, ma strenuo si trova regolarmente in postazione, seppur con una tonalità dicompletamente diversa e dimessa rispetto a quella squillante alla quale abitua da decenni i telespettatori. L’esperto e competente giornalista bolzanino chiamato dunque a uno sforzo extra: la speranza, per lui, è che quantomeno non si debba andare ai supplementari.per laconSportFace. .