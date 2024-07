Spagna-Francia in tv dove vedere la partita | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Monaco di Baviera, 9 luglio 2024 - Uno scontro tra giganti, un'altra finale anticipata, per arrivare al vero ultimo capitolo di questa competizione. Questa sera all'Allianz Arenasi daranno battaglia per un posto nella finale di Euro 2024, con calcio d'inizio alle 21. Da una parte i ragazzi di Luis De La Fuente vogliono vendicarsi della sconfitta patita nella semifinale dell'edizione scorsa contro l'Italia, quando ancora il commissario tecnico iberico era Luis Enrique; dall'altra i vice campioni del Mondo in carica sognano la seconda finale consecutiva in competizioni internazionale, con il solo e unico obiettivo dichiarato di vincere il terzo titolo europeo della storia transalpina. Laera tra le favorite alla vigilia del torneo e tra le tante sorprese di questa edizione fino a qui sono stati forse gli unici a non disattendere le aspettative.