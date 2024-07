SKY | Buongiorno-Napoli tutto fatto Visite mediche entro 48 ore

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 9 luglio 2024) Affarein dirittura d’arrivo. Sky rivela: contratti in stesura, annuncio imminente epreviste48 ore. I dettagli.: l’annuncio è imminente Il trasferimento di Alessandroalè ormai in dirittura d’arrivo. Secondo le ultime informazioni rivelate da Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24, l’affare è in fase di definizione formale, con importanti sviluppi attesi nelle prossime ore. Di Marzio ha dichiarato: “In queste oree Torino stanno definendo formalmente la stesura dei contratti”. Questo passaggio cruciale indica che le parti hanno raggiunto un accordo e stanno ora finalizzando gli ultimi dettagli legali. Il giornalista ha aggiunto una notizia che farà esultare i tifosi azzurri: “Nella giornata di domani potrebbe già esserci l’annuncio dial”.