Sicurezza volontari accanto ai vigili Una collaborazione per la legalità

(Di martedì 9 luglio 2024) Iurbani non bastano? Ci pensano icivili delle associazioni private. È uno degli ultimi atti del secondo mandato dell’amministrazione Diolaiuti a Pieve a Nievole, che ha proceduto a stilare i documenti necessari per firmare una convenzione con un’associazione del terzo settore per promuovere iniziative per l’educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della. Il Comune di Pieve infatti facendo riferimento a una legge del 2017 che definisce il coordinamento tra enti per la "integrata" ha predisposto per mano del settore vigilanza uno schema di convenzione da condividere con un’associazione individuata tramite procedura a evidenza pubblica, affinché i proprigarantiscano lasotto la supervisione della polizia municipale, anche se non potranno sostituire degli agenti.