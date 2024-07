Serie A il calendario delle partite dal prossimo 17 agosto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024) L’estate del calcio italiano è già finita, nel senso che ora si alza il sipario sullaA 2024/25. Il campionato comincerà il 17con i primi anticipi. L’Inter campione d’Italia in carica debutterà in casa del Genoa. Lo ha stabilito il sorteggio deldiA, con la prima giornata. Esordio in trasferta anche per il Napoli di Antonio Conte, che parte dal Verona. Mentre la Juventus ospita il Como. Per il resto: Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino e Parma-Fiorentina. Juventus-Roma, Lazio-Milan e Inter-Atalanta sono le partitissime che si disputeranno alla terza giornata del campionato diA, il 1° settembre. Durante quel turno si disputeranno inoltre Fiorentina-Monza, Bologna-Empoli, Genoa-Verona, Lecce-Cagliari.