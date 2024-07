Roma criticò le pecore tosa-parchi che voleva la Raggi | risarcito con 100mila euro Paghiamo noi…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Una delle idee più geniali, a parte la funivia per collegare alcuni quartieri di, durante il suo mandato come sindaca didi Virginia, fu quello denominato come “eco-pascolo”, parte di una più ampia iniziativa per promuovere pratiche ecologiche e sostenibili nella gestione deie dei giardini della città. L’iniziativa, del 2018, prevedeva l’uso di, capre e altri animali per brucare l’erba e mantenere puliti i prati, riducendo così la necessità di macchinari e di interventi umani. Questo approccio avrebbe avuto il duplice vantaggio di risparmiare risorse economiche e di ridurre l’inquinamento causato daierba a motore. Virginiae le critiche al progetto delleerba Il progetto di Virginia, sindaca didal 2016 al 2021, fu accolto con una dose notevole di scetticismo, ma alla fine leerba neidinon sono mai arrivate.