Riassunto | Flacks Group conclude un’acquisizione in attività minerarie da Imerys per un valore di 400 milioni di dollari

(Di martedì 9 luglio 2024) MIAMI–(BUSINESS WIRE)–è orgogliosa di annunciare l’acquisizione di Artemyn, una divisione precedentemente di proprietà diSA (EPA: NK), una società quotata in borsa sul mercato Euronext. Questa mossa strategica segna l’ingresso ufficiale dinel settore minerario e rafforza fortemente il suo diversificato portafoglio. Artemyn, con 1.000 dipendenti dislocati in 24 stabilimenti nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha generato 400didi fatturato e 60diin EBITDA. L’acquisizione arricchisce il portafoglio di, sfruttando il buon andamento e la portata globale di Artemyn. In particolare, Artemyn possiede la più grandedi estrazione di caolino al mondo, con riserve uniche di alta qualità in Brasile.