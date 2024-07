Questo video non mostra l’amarezza degli elettori del Rassemblement National per le elezioni legislative francesi del 2024

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 9 luglio 2024) L’8 luglioè stato pubblicato unsu X cheun gruppo di persone in una stanza che guarda nella stessa direzione in ansia e con aria di attesa, per poi reagire in maniera arrabbiata e agitata. Secondo chi l’ha condiviso, si tratta della «reazioneRN ai risultati» dellein Francia. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Ilè reale, ma nonle reazioni dei sostenitori del partito di estrema(RN) ai risultati elettorali delle, in cui il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella ha conquistato 143 seggi, arrivando dietro a Ensemble (168), che raggruppa i partiti della maggioranza presidenziale, e a Nouveau Front Populaire (182), la coalizione dei gruppi di sinistra.