Olimpiadi Parigi 2024 8 azzurri sul ring Malagò | La squadra più forte di sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Pronti a salire sula cinque cerchi per togliersi delle belle soddisfazioni. Il Salone d’Onore del Coni, a Roma, ha ospitato la presentazione dellaazzurra che parteciperà ai tornei di pugilato di. Si tratta di otto atleti: la cifra di cinque donne qualificate ai Giochi Olimpici rappresenta uno storico record per l’Italia. Salvatore Cavallaro (80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Irma Testa (57 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Angela Carini (66 kg): questa la, tutta presente all’evento assieme al presidente del Coni Giovanni, al vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, al presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D’Ambrosi, al capo del dipartimento per lo sport del governo Flavio Siniscalchi e all’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato.