Oggiono incendio in condominio | due persone intossicate

(Di martedì 9 luglio 2024)(Lecco), 9 luglio 2024 – Duesono rimastedal fumo, mentre cinque inquilini sono stati sfollati perché le loro abitazioni risultano inagibili, in seguito a undivampato in un. Il rogo è scoppiato all'alba, poco prima delle 6.30 in un appartamento al terzo piano dello stabile. Le possibili cause È stato probabilmente innescato dal cortocircuito di una presa elettrica. Il fuoco, si è poi propagato anche all'esterno del piano superiore, il quarto, e ultimo. I cinque condomini, tutti adulti, che risiedono nei due alloggi sono riusciti a scappare fuori prima di rimanere bloccati dalle fiamme e dal fumo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco a bordo di tre mezzi di soccorso, tra cui un'autoscala, più i colleghi di una squadra di volontari della caserma di Valmadrera.