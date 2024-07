Noora Fagerström la parlamentare finlandese posa nuda Amo il mio corpo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 9 luglio 2024) La deputata, 39 anni, è al centro di una tempesta mediatica per una foto di nudo apparsa sull’Helsingin Sanomat, un quotidiano molto diffuso in tutti i Paesi scandinavi. In tantissimi si sono levati contro la scelta didi apparirenella rubrica “Anima e” del quotidiano Helsingin Sanomat, pubblicando commenti sessisti verso la, che invece ha voluto lanciare un messaggio di body positivity, sull’accettazione del proprioe anche dei propri limiti. Nell’intervista con Helsingin Sanomatha parlato del rapporto con il proprio, dichiarando che lo ama così com’è, nonostante soffra di molti disturbi fisici. “Mi piace il mio”, ha commentato la deputata.