Nel film F1 Brad Pitt si trasforma in un pilota da corsa non vediamo l' ora di vederlo in azione

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo le 6 stagioni della serie di documentari sulla Formula 1 Drive to survive in streaming su Netflix, ilLe Mans '66 - La grande sfida del 2019 o il più recente Ferrari di Michael Mann con Adam Driver, ecco un nuovo blockbuster sulle corse automobilistiche dal titolo decisamente sobrio ed esemplificativo: F1. Ild'è co-prodotto da Apple e dal leggendarioLewis Hamilton. Il regista è Joseph Kosinski, abituato a produzioni a grande budget. Aveva già dimostrato di essere assai abile aare jet da combattimento supersonici in Top Gun: Maverick con Tom Cruise. Che cosa ci dice il trailer di F1 Il trailer di F1 è stato presentato in occasione del Gran Premio di Silverstone e contiene la famosa canzone dei Queen We Will Rock You, un pezzo perfetto a creare l'atmosfera giusta per la competizione.