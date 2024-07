Napoli il Comune vara il Piano emergenza caldo 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAlla luce delle prossime ondate di calore e afa, attese nei prossimi giorni, si ricorda che, al fine di ridurre il più possibile i rischi connessi alle temperature elevate e per contrastare situazioni disociale e vulnerabilità per i soggetti più fragili l’Amministrazione Comunale, con l’assessorato alle Politiche Sociali, ha attivato il “?. Tra le varie misure a disposizione dei cittadini la “Centrale Operativa Sociale” attiva tutti i giorni per segnalare eventuali situazioni dial seguente numero telefonico 081/5627027: nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 8 e nei giorni sabato, domenica e festivi h24. Per offrire un riparo durante le ore più calde a quanti vivono in strada, l’orario di accesso al dormitorio pubblico Cpa, si legge in una nota, è stato anticipato al pomeriggio.