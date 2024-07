Napoli buon inizio! Buongiorno Marin e Spinazzola colpi importanti | questo ed altro a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) NM– Petrazzuolo, Zaccaria, Savini, Altomare, Mora e Gaetano Fontana sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo sui temi riguardante il. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Petrazzuolo: “, al via il raduno di Castel Volturno, presente Osimhen, mercoledì le visite mediche digiorno, che sarà in ritiro a Dimaro, schiarita all’orizzonte per Di Lorenzo”– Il direttore ANTONIO PETRAZZUOLO: “Ilsi è radunato a Castel Volturno. Il primo ad arrivare è stato Conte. C’è grande euforia e anche i tifosi hanno accolto l’allenatore e i calciatori.