Maignan viene soprannominato Le Mur Con la Francia ha subito solo 1 gol e ha parato 15 tiri in 5 partite El Mundo

(Di martedì 9 luglio 2024) “Mike Le Mur“, così. Leader in una squadra che segna poco, anzi, non segna proprio,è diventato il punto di riferimento della nazionale francese. Elgli dedica un pezzo, esaltando le doti che gli hanno consentito di portare lain semifinale. “Il portiere del Milan è il salvatore di questa storica, che ha il peggior attacco di una semifinalista dell’Euro del ventunesimo secolo,Robert Lewandowski, e dal dischetto, è riuscito a superarlo in questo torneo. A 29 anni,si trova di fronte all’occasione della sua vita. Il ritiro di Hugo Lloris gli ha consegnato il posto da titolare nella nazionale francese, anche se i vertici della Federazione hanno espresso qualche dubbio su di lui.