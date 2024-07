L’Ungheria al timone dell’Ue | sei mesi di ambiguità e potenziali conflitti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 luglio 2024)di Viktor Orbán ha preso le redini del Consiglio Europeo per i prossimi sei, in un momento delicato per il futuro del progetto comunitario. Il semestre ungherese si preannuncia più come un’occasione di scontro politico che di reale avanzamento legislativo, con Budapest pronta a spingere la propria agenda su temi sensibili come migrazione e difesa. Sullo sfondo incombe anche il nuovo gruppo Patrioti per l’Europa di cui Orbàn è fondatore e ispiratore e questi primi giorni da scheggia impazzita. Dopo le visite “a sorpresa” a Kiev e Mosca, il premier ungherese e presidente di turno dell’istituzione Ue è stato a Pechino per la sua “missione di pace 3.0”, proprio nel giorno della formazione del gruppo parlamentare ‘Patrioti per l’Europa’.