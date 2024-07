Lino Giuliano libero e felice dopo Temptation Island | ecco che succede FOTO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Come se piovesse stanno trapelando segnalazioni sue Alessia Pascarella. I due concorrenti distanno generando molto clamore all’interno della trasmissione incentrata sui sentimenti. I telespettatori, dunque, sono curiosi di sapere che cosa sia accaduto tra loro al di fuori, considerando che le registrazioni sono volte al termine. Ebbene, a tal proposito sono trapelate delle segnalazioni, a cui in queste ore se ne sono aggiunte delle altre.di cosa si tratta.dove e come è stato avvistatoAlessia ha scritto aper mettere alla prova il suo fidanzato, dato che non si fida di lui anche a causa di alcuni errori commessi in passato. L’esperienza all’interno del programma, però, pare non stia facendo altro che confermare i dubbi della donna, la quale sembra in procinto di chiudere la loro relazione, ma andrà davvero così? Stando a quanto emerso da alcune segnalazioni trapelate sui social, pare proprio che i due abbiano deciso di lasciarsi.