Legionella a Corsico altri due casi | salgono a 30 gli infettati

(Di martedì 9 luglio 2024) Milano, 9 luglio 2024 - Un uomo di 51 anni e una donna di 78 residenti a, nel Milanese, sono stati ricoverati oggi all’ospedale San Paolo del capoluogo con una polmonite da. Le loro condizioni non sono preoccupanti, confermano dall'Ats Metropolitana, come quelle deglitre corsichesi già degenti nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale della Barona dopo aver contratto la forma più grave della patologia provocata dal batteriopneumophila.così a 30, contati da fine aprile, iregistrati nel cluster del Sud-Ovest milanese, come annunciato oggi dal sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, che ha voluto precisare come solo quattro dei 30siano residenti nel suo comune: “Sono stati ricoverati nelle scorse settimane ma sono già stati dimessi”.