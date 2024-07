Legambiente Goletta Verde a Civitavecchia | focus su rinnovabili ed eolico offshore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 –, la storica campagna diin difesa del mare e delle coste italiane, arriva oggi nel Lazio con prima tappa a, per poi spostarsi a Ostia il 10 luglio e a Gaeta l’11 luglio. Al centro della prima giornata di apertura della tappa laziale il tema energetico e delle. Per questodalancia oggi un messaggio forte e chiaro: il futuro energetico della città deve essere rinnovabile. Si acceleri lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti a fonti pulite, a partire dall’. Per l’associazione ambientalista anche nel Lazio lo sviluppo e la diffusione delle energiepossono giocare un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di phase out del carbone, a partire dall’; ma affinché ciò avvenga è fondamentale che la Regione, ancora a forte trazione fossile, metta in campo un deciso cambiamento del sistema energetico virando a favore delle fonti pulite e dell’