Le notti d’estate al teatro di Paglia con gli spettacoli delle Sementerie

(Di martedì 9 luglio 2024) Da una parte c’è Shakespeare, con quel "Sogno di una notte di mezza estate" che nel 2022, tempo da postumi di pandemia, servì per rinsaldare un’identità collettiva disgregata, dall’altra c’è "Lisistrata. Chi fa la guerra non fa l’amore" da Aristofane, la nuova produzione per parlare di guerra e di pace. AlleArtistiche di Crevalcore, dove dall’11 luglio fa il suo ritorno "", evento speciale di questo centro dedicato alin mezzo alla campagna, quest’anno la programmazione si gioca tra questi dueche, come al solito, vedono in scena attori professionisti, ma anche cittadini che hanno risposto all’invito a partecipare. Se l’esperienza di Shakespeare, con tre location differenti e un cast numerosissimo nel frattempo è diventato un cult (si rivedrà il 18, 19, 27 luglio e il primo agosto), "Lisistrata", che debutta l’11 e avrà dieci repliche, si avvia a bissare il successo in questo spazio agri-culturale diretto da Manuela De Meo e Pietro Traldi che per la nuova produzione hanno trasformato il miticodi, cuore della scena (ci sono altri luoghi dell’azienda, coinvolti), in un anfigreco.