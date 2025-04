Ilgiorno.it - Coltellate alla testa in un treno fermo in stazione, gravissimo un diciottenne. La violenza per il furto di un monopattino

Lodi, 13 aprile 2025 – Una lite, forse per ildi un, poi lesu una Lodi: unè ricoverato in prognosi riservata in ospedale per le gravi ferite. L’arresto Un ventenne è stato arrestato dPolizia di Lodi per tentato omicidio dopo che ha accoltellato, stanotte in unina Lodi, un. La ricostruzione I due sono arrivati in, la vittima di origini egiziane, era salita a Piacenza. Arrivati a Lodi, il 20enne, colombiano, è sceso dal convoglio, ha legato il proprio cane, un molosso, a un palo, è risalito ine ha immediatamente accoltellatoil 18enne. Poco dopo è però stato bloccato e arrestato dpolizia. Il ferito è stato portato in ospedale a Lodi dove si trova in prognosi riservata.