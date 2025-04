Cos’è la blush blindness e perché sta diventando il trend di trucco più virale

trend si susseguono alla velocità della luce e questo è noto. Tuttavia, pochi riescono a imporsi con la forza virale della cosiddetta blush blindness. Esploso inizialmente su TikTok tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, il termine descrive una tendenza che ha trasformato il modo in cui si applica (e percepisce) il fard, spingendo molti a domandarsi quanto sia “troppo” quando si tratta di guance colorate.Il termine blush blindness si traduce letteralmente come “cecità da fard”. In sostanza, indica la difficoltà, da parte di chi si trucca, nel valutare correttamente la quantità di blush applicata. Come se si fosse offuscati dalla “potenza” di questo prodotto. E senza limiti, si perde il senso della misura a forza di stratificazioni. In effetti, il fenomeno ha anche basi scientifiche. Cultweb.it - Cos’è la blush blindness e perché sta diventando il trend di trucco più virale? Leggi su Cultweb.it Nell’universo del make-up, isi susseguono alla velocità della luce e questo è noto. Tuttavia, pochi riescono a imporsi con la forzadella cosiddetta. Esploso inizialmente su TikTok tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, il termine descrive una tendenza che ha trasformato il modo in cui si applica (e percepisce) il fard, spingendo molti a domandarsi quanto sia “troppo” quando si tratta di guance colorate.Il terminesi traduce letteralmente come “cecità da fard”. In sostanza, indica la difficoltà, da parte di chi si trucca, nel valutare correttamente la quantità diapplicata. Come se si fosse offuscati dalla “potenza” di questo prodotto. E senza limiti, si perde il senso della misura a forza di stratificazioni. In effetti, il fenomeno ha anche basi scientifiche.

Potrebbe interessarti anche:

Soffriamo di blush blindness? Forse sì - ma ci piace

Cos’è il clorato trovato nei lotti di Coca-Cola e perché è pericoloso per la salute

Che cos’è il teorema di Sheldon che ha appassionato due veri matematici?

Ne parlano su altre fonti Tendenza Blush Blindness per la primavera per guance coloratissime ??. Valentina Raimondi, intervista alla make-up artist di & Other Stories. Blush blindness, la tendenza makeup primavera 2025 che non ha paura di osare. La Beauté Louis Vuitton, esce l'attesa linea make-up della maison, curata da Pat McGrath. Cos’è la blush blindness e perché sta diventando il trend di trucco più virale?. Blush blindness: il trend make up 2025 è tutto fuorché minimalista!.

Riporta amica.it: Soffriamo di blush blindness? Forse sì, ma ci piace - Ed ecco qui il perché della parola blindness: accecati dalla potenza delle luci che non ci si accorge della quantità di prodotto che si utilizza e si tende a calcare la mano. L’effetto blush ...

Secondo sfilate.it: Effetto “sunkiss” molto chic assiccurato con questi 4 blush. Ecco perché abbondare non è un problema - La pelle inizia a chiedere colore appena arriva la bella stagione. Con i blush giusti puoi dare quel tono che chiede!

msn.com comunica: È l’era della blush blindness, il make-up per chi non ha paura di osare - È iniziata l'era della blush blindness, quella in cui il colore su guance e zigomi non è mai troppo. Cos'è la blush blindness Dopo il momento del «no make-up make-up», quello insomma in cui ...