LIVE Parigi Roubaix 2025 in DIRETTA caduta di Pogacar Van der Poel si invola

DIRETTA LIVE16.07 37 km all’arrivo. Van der Poel è solo al comando con 21? su Pogacar. Vediamo se riuscirà a rientrare.16.06 Un peccato che la Parigi-Roubaix si sia decisa così. Pogacar ha perso una trentina di secondi.16.06 caduta DI Pogacar! Tradito da una curva, finisce largo e nel fango!16.05 RASOIATA DI Pogacar! Risponde subito Van der Poel.16.05 Ecco il tratto in pavé Da Pont-Thibault a Ennevelin.16.04 Il prossimo settore in pavé sarà Da Pont-Thibault a Ennevelin: 1400 metri e 3 stellette.16.03 A questo punto potrebbe decidersi tutto al Carrefour de l’Arbre, piazzato però negli ultimi 20 km di corsa. E ne mancano ancora 40.16.02 Pogacar sa che deve staccare Van der Poel. Se arrivano insieme nel velodromo di Roubaix, l’olandese è più veloce.16.01 Come sarebbe finita per Ganna senza la foratura? Non lo sapremo mai. Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: caduta di Pogacar! Van der Poel si invola Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.07 37 km all’arrivo. Van derè solo al comando con 21? su. Vediamo se riuscirà a rientrare.16.06 Un peccato che lasi sia decisa così.ha perso una trentina di secondi.16.06DI! Tradito da una curva, finisce largo e nel fango!16.05 RASOIATA DI! Risponde subito Van der.16.05 Ecco il tratto in pavé Da Pont-Thibault a Ennevelin.16.04 Il prossimo settore in pavé sarà Da Pont-Thibault a Ennevelin: 1400 metri e 3 stellette.16.03 A questo punto potrebbe decidersi tutto al Carrefour de l’Arbre, piazzato però negli ultimi 20 km di corsa. E ne mancano ancora 40.16.02sa che deve staccare Van der. Se arrivano insieme nel velodromo di, l’olandese è più veloce.16.01 Come sarebbe finita per Ganna senza la foratura? Non lo sapremo mai.

