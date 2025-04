Pisatoday.it - Viola più volte il percorso terapeutico in comunità: condotto in carcere

Leggi su Pisatoday.it

Nella serata di ieri, 12 aprile, intorno alle ore 19, a Santa Croce sull’Arno, i Carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino italiano, celibe, censurato e tossicodipendente.L'arresto è avvenuto in ottemperanza a un decreto di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova.