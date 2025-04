Dazi sui semiconduttori Lutnick annuncia arrivo entro due mesi

Dazi sui semiconduttori arriveranno "in un mese o due". Lo afferma il segretario al commercio americano Howard Lutnick. "Non possiamo fare affidamento sulla Cina per le cose fondamentali di cui abbiamo bisogno: i nostri medicinali e i nostri semiconduttori devono essere prodotti in America", ha detto Lutnick in un'intervista a Abc. Falco delle tariffe, il segretario al commercio americano è di recente sceso nella scala delle preferenze di Donald Trump che, secondo indiscrezioni, ha affidato il dossier Dazi al segretario al Tesoro Scott Bessent. Il presidente in passato ha più volte evocato la possibilità di Dazi sul settore dei semiconduttori e su quello della farmaceutica. Quotidiano.net - Dazi sui semiconduttori: Lutnick annuncia arrivo entro due mesi Leggi su Quotidiano.net suiarriveranno "in un mese o due". Lo afferma il segretario al commercio americano Howard. "Non possiamo fare affidamento sulla Cina per le cose fondamentali di cui abbiamo bisogno: i nostri medicinali e i nostridevono essere prodotti in America", ha dettoin un'intervista a Abc. Falco delle tariffe, il segretario al commercio americano è di recente sceso nella scala delle preferenze di Donald Trump che, secondo indiscrezioni, ha affidato il dossieral segretario al Tesoro Scott Bessent. Il presidente in passato ha più volte evocato la possibilità disul settore deie su quello della farmaceutica.

