Freddato in una sala slot con tre colpi di pistola morto 19enne nel casertano

morto in un bar-sala slot di via Atellana a Cesa, nel casertano. Il ragazzo è stato ucciso con tre colpi sparati da una pistola. Un delitto che nelle modalità potrebbe individuare una matrice di criminalità organizzata. Il lavoro degli inquirenti è indirizzato a ricostruire le ultime ore del ragazzo, e i suoi rapporti familiari e quelli delle persone a lui vicine. Agi.it - Freddato in una sala slot con tre colpi di pistola, morto 19enne nel casertano Leggi su Agi.it AGI - I carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, indagano sull'omicidio di Davide Carbisiero, 19 anni, incensurato,in un bar-di via Atellana a Cesa, nel. Il ragazzo è stato ucciso con tresparati da una. Un delitto che nelle modalità potrebbe individuare una matrice di criminalità organizzata. Il lavoro degli inquirenti è indirizzato a ricostruire le ultime ore del ragazzo, e i suoi rapporti familiari e quelli delle persone a lui vicine.

Ne parlano su altre fonti Freddato in una sala slot con tre colpi di pistola, morto 19enne nel casertano. Davide Carbisiero ucciso a 19 anni in sala giochi: «Freddato con almeno 3 colpi di pistola». La pista del papà. Davide Carbisiero freddato con tre colpi in sala slot a Cesa, si indaga nel mondo della droga. Cesa (Caserta), 19enne ucciso a colpi di arma da fuoco in una sala slot. Spari nella sala biliardi, 2 morti in via Fonda di Mezzana: è omicidio-suicidio. Agguato nella sala giochi di Miano, vittima un ex affiliato (VIDEO).

