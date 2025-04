Davide Carbisiero trovato morto in una sala slot a Cesa ucciso con 3 colpi d’arma da fuoco l’ipotesi

ucciso con almeno tre colpi di arma da fuoco il 19enne Davide Carbisiero, il cui cadavere è stato trovato all’interno di un bar sala slot di Cesa (sulla strada Aversa-Caivano), nel Casertano, alle 7:00 di domenica 13 aprile. Il giovane è incensurato.Il papà della fidanzata era stato condannato per spaccioLe modalità in cui è avvenuto il delitto alla Royal Beautiful di via Enrico Berlinguer fanno pensare al regolamento di conti. Sul posto l’autorità giudiziaria; presente anche un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I carabinieri stanno verificando se la morte possa essere legata al papà della fidanzata della vittima, che ha avuto una condanna per spaccio di stupefacenti ed è uscito da poco dal carcere. Notizieaudaci.it - Davide Carbisiero trovato morto in una sala slot a Cesa: ucciso con 3 colpi d’arma da fuoco, l’ipotesi Leggi su Notizieaudaci.it Giallo nel casertano: il 19enne non ha precedenti penaliSarebbe statocon almeno tredi arma dail 19enne, il cui cadavere è statoall’interno di un bardi(sulla strada Aversa-Caivano), nel Casertano, alle 7:00 di domenica 13 aprile. Il giovane è incensurato.Il papà della fidanzata era stato condannato per spaccioLe modalità in cui è avvenuto il delitto alla Royal Beautiful di via Enrico Berlinguer fanno pensare al regolamento di conti. Sul posto l’autorità giudiziaria; presente anche un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I carabinieri stanno verificando se la morte possa essere legata al papà della fidanzata della vittima, che ha avuto una condanna per spaccio di stupefacenti ed è uscito da poco dal carcere.

