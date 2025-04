Lazio Roma Baroni Ranieri ha fatto un lavoro straordinario

Lazio-Roma. A poche ore dal calcio d'inizio della partita (ore 20:45), il tecnico dei biancocelesti Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn: "È una squadra compatta e solida. Nelle ultime quindici partite sono primi in classifica sopra l'Inter con miglior attacco e difesa. Ma queste sono gare che si vivono anche sull'episodio che dobbiamo portare dalla nostra parte, giocando con grande aggressività e determinazione. E poi la cosa più importante: andare pallone su pallone, ogni metro quadro, ogni giocata, ogni filo d'erba. Noi dobbiamo esserci". Su come vive il derby: "Io vivo il derby con grande pressione, ma le sensazioni sono comunque bellissime, sono quelle che vivo andando fuori in città, dai bambini al resto della gente. Questa partita la aspettano per un anno, per poi magari portare la soddisfazione della vittoria nella loro vita privata.

