Pasqua 2024 rincari dei prezzi alimentari pesano sul pranzo degli italiani

pranzo di Pasqua sarà quest'anno più salato per gli italiani a causa di rincari dei prezzi che si registrano per tutti i prodotti alimentari tipici della festività. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che stima per il tradizionale pranzo di Pasqua in famiglia una spesa complessiva in salita di circa 100 milioni di euro sul 2024, con l'esborso totale per gli acquisti alimentari delle feste sopra i 2 miliardi di euro. Analizzando l'andamento dei prezzi al dettaglio nell'ultimo mese, si registra un trend al rialzo per tutti quei prodotti immancabili sulle tavole degli italiani durante le festività - spiega il Crc - La carne di agnello, consumata a Pasqua in media da una famiglia su tre, registra sui mercati un incremento dei listini del +8,2% rispetto allo scorso anno, ma rialzi si registrano anche per la carne bovina (+4,4%), mentre i salumi salgono a ritmo più basso (circa il +2%). Quotidiano.net - Pasqua 2024: rincari dei prezzi alimentari pesano sul pranzo degli italiani Leggi su Quotidiano.net Ildisarà quest'anno più salato per glia causa dideiche si registrano per tutti i prodottitipici della festività. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che stima per il tradizionalediin famiglia una spesa complessiva in salita di circa 100 milioni di euro sul, con l'esborso totale per gli acquistidelle feste sopra i 2 miliardi di euro. Analizzando l'andamento deial dettaglio nell'ultimo mese, si registra un trend al rialzo per tutti quei prodotti immancabili sulle tavoledurante le festività - spiega il Crc - La carne di agnello, consumata ain media da una famiglia su tre, registra sui mercati un incremento dei listini del +8,2% rispetto allo scorso anno, ma rialzi si registrano anche per la carne bovina (+4,4%), mentre i salumi salgono a ritmo più basso (circa il +2%).

Potrebbe interessarti anche:

Inflazione Toscana - +1 - 5% rispetto al 2024. Rincari per 370 euro a famiglia

Aumento dei prezzi dei voli per Pasqua 2025 - rincari fino al 400% per chi viaggia

Stangata di Pasqua - prezzi alle stelle per dolci e colombe : «Rincari del 30% - fino a 22 euro per un uovo». Qual è il motivo

Ne parlano su altre fonti Pasqua 2024: rincari dei prezzi alimentari pesano sul pranzo degli italiani. Rincari pasquali anche del 98% in Friuli Venezia Giulia. Caro cacao e Pasqua salata col prezzo di dolci in aumento, rialzo per uova e colombe: i costi rispetto al 2024. Pasqua 2025: rincari record per uova di cioccolato e colombe, prezzi in aumento fino al 40%. Pasqua, tutti i rincari che attendono gli italiani: dagli alimentari ai viaggi. Pasqua 2024: in prossimità delle festività pasquali i prezzi dei biglietti mettono il turbo..

Nota di ilgazzettino.it: Caro prezzi, colpite anche le uova di Pasqua: aumenti fino al 40%. Rincari anche per le colombe - TREVISO - Pasqua amara per il comparto dolciario: aumenti fino al 30% sulle materie prime e difficoltà nel reperire personale specializzato. «La tecnologia ci viene in auto, ma ...

Si apprende da altarimini.it: Pasqua 2025: prezzi in aumento del +6,2%, serve attenzione ai rincari - Con l’avvicinarsi della Pasqua, scaffali e vetrine si riempiono di dolci e decorazioni. Ma quest’anno, ad attendere i consumatori c’è una “sorpresa” poco gradita: i prezzi dei prodotti tipici pasquali ...

Segnala informazione.it: Sarà una Pasqua «amara» con la sorpresa dei rincari: prezzi alle stelle per uova e colombe. Anche viaggiare costerà di più - Una Pasqua dolce? Macchè, quella 2024 in Puglia come altrove è sicuramente una Pasqua amara o, sarebbe più corretto «salata», visto che sulla festività primaverile stanno pesando una serie di fattori ...