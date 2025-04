Istituito un servizio diocesano per la pastorale carceraria a Palermo

Palermo Corrado Lorefice ha costituito il servizio diocesano per la pastorale carceraria nominando direttori Nunzia Sposito e Domenico Anastasi. Il nuovo servizio pastorale godrà dell'esperienza e dell'impegno quotidiano dei diversi cappellani che operano nelle carceri ricadenti. Palermotoday.it - Istituito un servizio diocesano per la pastorale carceraria a Palermo Leggi su Palermotoday.it L'arcivescovo diCorrado Lorefice ha costituito ilper lanominando direttori Nunzia Sposito e Domenico Anastasi. Il nuovogodrà dell'esperienza e dell'impegno quotidiano dei diversi cappellani che operano nelle carceri ricadenti.

Potrebbe interessarti anche:

Riprende il Servizio diocesano di pastorale universitaria

Servizio civile universale 2025 al Museo diocesano di Reggio Calabria : ecco come partecipare

A Bologna il primo meeting nazionale sulle Unità cinofile da servizio

Ne parlano su altre fonti Istituito un servizio diocesano per la pastorale carceraria a Palermo. Palermo, istituito un servizio diocesano per la pastorale carceraria. Servizio di Pastorale universitaraia. Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile – Esercizi spirituali. Servizio Pastorale Giovanile. Cambiamenti nel servizio diocesano e pastorale di alcuni Presbiteri.

Si apprende da livesicilia.it: Palermo, istituito un servizio diocesano per la pastorale carceraria - PALERMO – L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha costituito il servizio diocesano per la pastorale carceraria. La decisione è stata resa nota contestualmente alla nomina dei direttori, che ...

Si apprende da romasette.it: servizio diocesano per la pastorale dello sport - Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ...

Come scrive diocesitortona.it: Ufficio per la Pastorale Giovanile - Il servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile si concretizza nella Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile, composta da sacerdoti, religiosi e giovani rappresentanti zone della Diocesi o ...