Internews24.com - Amoruso analizza: «L’Inter ha ancora tante partite difficili, il Napoli sulla carta le ha più semplici ma…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionela lotta scudetto, affare a due tra Inter e. In esame il calendario delle due squadreIntervistato dai microfoni di TMW,ha commentato la vittoria delsul Cagliari che ha permesso di allungare suldi Conte, spedendolo a – 6. Il discorso si è successivamente focalizzatolotta scudetto che ormai è una corsa a due tra i nerazzurri e il. L’ex giocatore ha preso in analisi i calendari delle due squadre proponendo una lucida analisi degli stessi. Ecco cosa ha detto il protagonista delvista a proposito dello scenario in Serie A.PAROLE – «Chevincesse contro il Cagliari c’era da aspettarselo, ilnon può sbagliare da qua alla fine. I nerazzurri hanno dimostratouna volta qualità e leadership».SI PUÒ PARLARE DI SCUDETTO IPOTECATO? – «No.