Ilfattoquotidiano.it - “I miei parenti ebrei sono morti nei campi di sterminio di Treblink. Erano solo ragazzi e ragazze. I nazisti li hanno cancellati”: Andrew Garfield si commuove

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Polonia prima della Seconda Guerra Mondiale fino al campo dinazista dia, uno dei principalididel regime nazista durante l’Olocausto. Un viaggio a ritroso nel tempo che ha commosso più volte la superstar di Hollywood, raccontando nel documentario “Who Do You Think You Are?” della BBC1 le origini della famiglia paterna. Gli antenati della star di “Spider-Man”ispirato film come “Il Pianista” con Adrien Brody e “Monuments Men” con George Clooney.Alcuni deidell’attorestati assassinati dai, altririusciti a sfuggire agli orrori dell’Olocausto e alcunipersino raggiunto il successo durante l’età d’oro di Hollywood. “Sento il desiderio di entrare in contatto di più con le mie origini ebraiche. – ha dettoentusiasta di scoprire verità più oscure, o verità sconosciute”.