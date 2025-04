Meloni orribile e vile attacco su Sumy

16.12 "Nel giorno sacro della Domenica delle Palme, asi è consumato un altrorusso,che ha causato ancora una volta vittime civili innocenti, tra cui purtroppo anche bambini. Condanno con fermezza queste violenze inaccettabili che contraddicono ogni reale impegno di pace".Così la premiersul raid russo a. Il presidente del Consiglio Europeo Costa si è detto "indignato per il crimi nalemissilistico"su,"i responsabili di questi attacchi dovranno rispendorne davanti alla giustizia".

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina - la strage della domenica delle Palme. Meloni : attacco russo vile e orribile | VIDEO

Avviso di garanzia a Giorgia Meloni : “Non mi faccio intimidire” VIDEO

Meloni è indagata per favoreggiamento e peculato nel caso Almasri

Ne parlano su altre fonti

Meloni, orribile e vile attacco russo a Sumy.

Ucraina: Meloni, ‘a Sumy un altro vile e orribile attacco russo’.

Meloni, orribile e vile attacco russo a Sumy.

7 ottobre, un anno fa la tragedia. Cerimonie blindate, a Roma la commemorazione in Sinagoga - "Biden-Herzog ribadiscono l'impegno per un accordo a Gaza".

Attentato a Robert Fico: il premier slovacco è in pericolo di vita. Aggressore arrestato: “Gli ho sparato perché disapprovo le sue politiche”. In serata in vicepremier: “Ce la farà”.

Il premier slovacco Fico ferito a colpi di pistola. Arrestato l'aggressore, è un lupo solitario.