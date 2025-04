.com - Ipnocrazia, la teoria del filosofo Jianwei Xun ha agitato il mondo accademico: in realtà è generato dall’IA

Xun, ildi Hong Kong che ha definito il terminenel suo libro Hypnocracy: Trump, Musk, and the New Architecture of Reality, non esiste. È una creazione dell’intelligenza artificiale, frutto di un esperimento ideato dal saggista Andrea Colamedici. Scoperto l’inganno, il caso ha acceso un dibattito globale sui rischi della manipolazione digitale e sul ruolo dell’IA nella produzione culturale. Un progetto nato per denunciare i pericoli dell’– una “dittatura digitale” basata sulla percezione alterata – si è trasformato in un esempio concreto delle sfide etiche che l’innovazione tecnologica comporta.dell’Internet morto: il lato oscuro dei contenuti viraliIpnocrazie eXun sono frutto dell’IAViviamo all’inizio di una nuova era, l’era dell’intelligenza artificiale in grado di fare ancora poco ma già molto.