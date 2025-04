Juventusnews24.com - Allenamento Juve: bianconeri subito in campo dopo la vittoria col Lecce. Cos’è successo alla Continassa, il report ufficiale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: isono scesiinal JTClacol, ecco ilAttraverso il proprio sito, laha reso noti i dettagli dell’odierno, con iscesi inlaper 2-1 di ieri all’Allianz Stadium contro il.Venendo al programma di lavoro odierno: coloro che non sono stati impiegati contro i pugliesi si sono concentrati sul lavoro atletico e hanno svolto una serie di partitelle a tema. Scarico, invece, per chi è sceso indal primo minuto contro la formazione salentina. Domani la squadra avrà a disposizione una giornata di riposo, prima della ripresa degli allenamenti fissata per martedì mattina.Leggi suntusnews24.