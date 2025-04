Frontale tra due auto tre feriti

Frontale tra due auto in via Multedo di Pegli, avvenuto intorno alle 14.40 di domenica 13 aprile 2025.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ma nessuno per fortuna è rimasto incastrato nei mezzi. Per il 118 c'erano auto.

