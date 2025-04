Non si fa Valeria Marini e la mamma in tv cala il gelo

gelo a Domenica In, nello studio di Mara Venier, su Rai 1. Ospite della trasmissione Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini. "Come sto? Diciamo bene sennò si appesantisce ancora di più la situazione", ha detto lei appena entrata. Poi ha raccontato una brutta vicenda in cui è rimasta coinvolta: una truffa a causa della quale ha perso 335mila euro. Infine un riferimento anche alla figlia Valeria con cui, ultimamente, non parlerebbe per via di un litigio. A un certo punto, però, la conduttrice ha fatto entrare in studio proprio lei, Valeria Marini. E quando madre e figlia si sono incontrate, in studio è sceso il gelo. Gianna Orrù, 87 anni, ha detto chiaramente di non aver gradito la sorpresa: "No questo non si fa, non è corretto. Resto per rispetto a te Mara e per la tua persona, ma questo non l'avrei fatto". Liberoquotidiano.it - "Non si fa": Valeria Marini e la mamma in tv, cala il gelo Leggi su Liberoquotidiano.it Attimi dia Domenica In, nello studio di Mara Venier, su Rai 1. Ospite della trasmissione Gianna Orrù,di. "Come sto? Diciamo bene sennò si appesantisce ancora di più la situazione", ha detto lei appena entrata. Poi ha raccontato una brutta vicenda in cui è rimasta coinvolta: una truffa a causa della quale ha perso 335mila euro. Infine un riferimento anche alla figliacon cui, ultimamente, non parlerebbe per via di un litigio. A un certo punto, però, la conduttrice ha fatto entrare in studio proprio lei,. E quando madre e figlia si sono incontrate, in studio è sceso il. Gianna Orrù, 87 anni, ha detto chiaramente di non aver gradito la sorpresa: "No questo non si fa, non è corretto. Resto per rispetto a te Mara e per la tua persona, ma questo non l'avrei fatto".

Potrebbe interessarti anche:

Si accorge dei ladri dietro la porta di casa e li fa arrestare - recuperata anche la refurtiva

Musetti - che peccato! Fa sognare per un set - poi si arrende ad un infortunio nella finale con Alcaraz a Montecarlo

La moda si fa virale : boom di acquisti su SHEIN ispirati agli outfit delle star (+205%)

Ne parlano su altre fonti Valeria Marini, il litigio con la madre finisce in pubblica piazza a Domenica In: "Mamma sbloccami sul telefono". Gianna Orrù, gelo in studio quando Mara Venier fa entrare la figlia Valeria Marini (con cui ha litigato): «No,. Gianna Orrù a Domenica In, a sorpresa la figlia Valeria Marini in studio ma lei si arrabbia: "Me ne vado, scorretto". Gianna Orrù a Domenica In parla della truffa, in studio arriva la figlia Valeria ed è gelo: “Non è corretto”. Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, disperata: "Truffata da un uomo per 300mila euro. Dice che aveva mie foto nuda". Accuse e veleni tra Valeria Marini e la madre in tv.

Si apprende da msn.com: Gianna Orrù, gelo in studio quando Mara Venier fa entrare la figlia Valeria Marini (con cui ha litigato): «No, questo non si fa, non è corretto» - L'intervista di Gianna Orrù a Domenica In è cominciata in modo simpatico perché quando Mara Venier ha presentato la mamma di ...

sorrisi.com riferisce: “Un posto al sole”, le anticipazioni: Valeria fa la vittima, ma Niko non ci sta - Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 aprile su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) ...

it.blastingnews.com riferisce: Upas, spoiler 7-11 aprile: Valeria fa la vittima, ma il suo piano viene scoperto - Valeria si lamenterà con Niko del danno provocato da Manuela e Micaela, ma questa volta Poggi non ci cascherà ... a riflettere su cosa realmente lo fa soffrire. Giulia chiederà a Niko se ...