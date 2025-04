Europei di Corsa su Strada Iliass Aouani vince in maratona Una gioia indescrivibile

Strada. Agli Europei di Corsa vince anche Iliass Aouani dopo una straordinaria volata, nella maratona. L'Azzurro ha mantenuto le posizioni di testa e ha poi chiuso in 2h09:05. Ha battuto tre israeliani: Gashau Ayale (2h09:08), superato nel duello finale, poi il vicecampione mondiale Maru Teferi, bronzo in 2h09:17, e Haimro Alame, quarto in 2h09:27.Il racconto della gara e le dichiarazioni – Fonte FIDAL/fidal.itLA GARA – Si corre in linea, da Bruxelles a Lovanio, su un tracciato ondulato e ricco di insidie con una lieve pioggia.

