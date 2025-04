Quotidiano.net - Il pianto della bimba di Sumy commuove il mondo: “Mamma, mi hanno colpito”

Kiev, 13 aprile 2025 – In Ucraina è successo ancora una volta, stavolta a: un raid russo ha fatto decine di morti fra i civili. Dalla città vicino al confine settentrionale con la Russia arrivano le immagini dei corpi maciullati dalle esplosioni. Tutto già visto ma, per fortuna, non ci si abitua mai. Come non ci si abitua aldei più piccoli. L’ultimo, diventato virale sui social, è quello di una bambina immortalata in un filmato di pochi secondi, che riporta il logo del Comune. Una giovane donna, col viso insanguinato, la tiene in braccio. I media ucraini traducono le parolepiccola, rotte dalle lacrime: “Micolpita”. La madre cerca di tranquillizzarla, ha delle ferite sul volto. Macchie di bavere sul bavero e sulle manichegiacca. La bambina, che ha il volto sfocato, ha in mano una catenina con una croce.