Lodi 20enne accoltella 18enne su un treno il movente il furto di un monopattino

18enne come l'autore del furto del suo monopattinoL'articolo Lodi, 20enne accoltella 18enne su un treno: il movente il furto di un monopattino proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Lodi, 20enne accoltella 18enne su un treno: il movente il furto di un monopattino Leggi su Ildifforme.it Il giovane, incalzato sui motivi del gesto, avrebbe dichiarato di aver agito dopo aver riconosciuto ilcome l'autore deldel suoL'articolosu un: ilildi unproviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli - accoltella la sorella per un flacone di struccante : arrestata una 20enne

Palermo - accoltella padre al culmine di una lite : arrestato 20enne

Palermo - 20enne accoltella il padre : ipotesi di un litigio in casa con la madre

Ne parlano su altre fonti Accoltella un 18enne alla testa su un treno, arrestato un 20enne per tentato omicidio: "Mi ha rubato il monopattino". Accoltella un ragazzo in treno per il monopattino, ventenne arrestato a Lodi. Accoltella ragazzo in treno, ventenne arrestato a Lodi. Lo attende in stazione, sale sul treno e lo accoltella alla testa: il movente forse un monopattino rubato. Ventenne accoltella alla testa un ragazzo in treno, prima aveva legato il cane a un palo: «Mi ha rubato il monopattino». Accoltella un ragazzo in treno per il monopattino, ventenne arrestato a Lodi.

Nota di fanpage.it: Accoltella un 18enne alla testa su un treno, arrestato un 20enne per tentato omicidio: “Mi ha rubato il monopattino” - Questa notte un ventenne è stato arrestato dalla polizia di Lodi con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato alla testa un diciottenne su ...

Si apprende da ansa.it: Accoltella ragazzo in treno, ventenne arrestato a Lodi - Un ventenne è stato arrestato dalla Polizia di Lodi per tentato omicidio dopo che ha accoltellato, stanotte in un treno fermo in stazioni a Lodi, un diciottenne. I due sono arrivati in treno, la vitti ...

Segnala rainews.it: Accoltella un ragazzo in treno, ventenne arrestato a Lodi - Un ventenne è stato arrestato dalla Polizia di Lodi per tentato omicidio dopo che ha accoltellato, stanotte in un treno fermo in stazione a Lodi, un diciottenne. I due sono arrivati in treno, la vitti ...