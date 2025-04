Tentato omicidio su treno a Lodi ventenne arrestato per accoltellamento

ventenne è stato arrestato dalla Polizia di Lodi per Tentato omicidio dopo che ha accoltellato, stanotte in un treno fermo in stazioni a Lodi, un diciottenne. I due sono arrivati in treno, la vittima di origini egiziane, era salita a Piacenza. Arrivati a Lodi, il 20enne, colombiano, è sceso dal convoglio, ha legato il proprio cane, un molosso, a un palo, è risalito in treno e ha immediatamente accoltellato alla testa il 18enne. Poco dopo è stato bloccato e arrestato dalla polizia. Il ferito è stato portato in ospedale a Lodi dove si trova in prognosi riservata. Movente sarebbe il furto del monopattino. A bloccare il ventenne è stato il capo delle volanti, che lo ha arrestato e gli ha sequestrato l'arma del delitto, un coltello con una lama di trenta centimetri. Il colombiano è stato portato nel carcere di Lodi dopo che ha cercato di giustificarsi dicendo che aveva aggredito l'altro ragazzo perché lo aveva riconosciuto come il ladro che gli aveva rubato il monopattino. Quotidiano.net - Tentato omicidio su treno a Lodi: ventenne arrestato per accoltellamento Leggi su Quotidiano.net Unè statodalla Polizia diperdopo che ha accoltellato, stanotte in unfermo in stazioni a, un diciottenne. I due sono arrivati in, la vittima di origini egiziane, era salita a Piacenza. Arrivati a, il 20enne, colombiano, è sceso dal convoglio, ha legato il proprio cane, un molosso, a un palo, è risalito ine ha immediatamente accoltellato alla testa il 18enne. Poco dopo è stato bloccato edalla polizia. Il ferito è stato portato in ospedale adove si trova in prognosi riservata. Movente sarebbe il furto del monopattino. A bloccare ilè stato il capo delle volanti, che lo hae gli ha sequestrato l'arma del delitto, un coltello con una lama di trenta centimetri. Il colombiano è stato portato nel carcere didopo che ha cercato di giustificarsi dicendo che aveva aggredito l'altro ragazzo perché lo aveva riconosciuto come il ladro che gli aveva rubato il monopattino.

