Serie D Ancona Notaresco 1 0 la sblocca Martiniello dorici in vantaggio LA DIRETTA

Ancona, dentro Gianelli per GulinattiDopo il tiro dalla bandierina, Belcastro pesca Martiniello nel cuore dell'area il quale sottoporta trova puntualmente la correzione vincenteMinuto 52: Martiniello-GOL, dorici IN vantaggio. Ancona-Notaresco 1-0Minuto 51. Anconatoday.it - Serie D, Ancona-Notaresco 1-0: la sblocca Martiniello, dorici in vantaggio - LA DIRETTA Leggi su Anconatoday.it Minuto 56: Primo cambio per l', dentro Gianelli per GulinattiDopo il tiro dalla bandierina, Belcastro pescanel cuore dell'area il quale sottoporta trova puntualmente la correzione vincenteMinuto 52:-GOL,IN1-0Minuto 51.

